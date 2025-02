La comida y el cine van de la mano hoy en día. Si bien para algunos unas palomitas o unos nachos son más que suficientes, para otros es necesario algo más. De esta forma, siempre ha existido un debate sobre el tipo de alimentos que se pueden y no pueden meter a una sala. Es así que hace unos días surgió una supuesta lista creada por la Profeco especificando el tipo de comida que se puede ingerir en un cine. Sin embargo, esta información es falsa.

Desde hace unos días ha circulado una supuesta lista por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, en donde se menciona que el consumidor puede entrar a un cine con una pizza, por ejemplo. Sin embargo, esto es falso. La Profeco no ha revelado alguna lista, ni existe ninguna ley que permita introducir alimentos externos al cine. Por si fuera poco, la dependencia afirma que, al comprar un boleto, el cliente acepta las reglas del lugar. Esto fue lo que se comentó en un comunicado oficial:

Por si fuera poco, César Iván Escalante, titular de la dependencia, ha señalado que el consumidor acepta las reglas del cine al comprar un boleto:

“En el contrato de adhesión o en las condiciones está que no puedes ingresar con alimentos, tienes que cumplir con ese contrato, si no, finalmente, no vayas a ese cine, ve algún otro que no tenga esta limitación”.