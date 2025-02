Arabia Saudita podría comprar a Niantic

Si bien su popularidad ya no es tan grande como lo vimos en 2016, Pokémon GO sigue siendo una experiencia bastante exitosa en el mercado móvil. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que Savvy Games Group, subsidiaria del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, tiene la intención de adquirir a Niantic, los desarrolladores de este título de realidad aumentada.

De acuerdo con Bloomberg, Niantic y Savvy Games Group se encuentran en las últimas de negociaciones para que esta subsidiaria logre adquirir a los desarrolladores de Pokémon GO por $3.5 mil millones de dólares. Será interesante ver cómo esto afectará la relación con The Pokémon Company, y la forma en la que su contrato podría cambiar en un futuro, aunque es poco probable que algo drástico suceda.

Si bien Niantic encontró un éxito sin precedentes en Pokémon GO, ha sido muy complicado replicar este logro. Recordemos que en los últimos años la compañía nos entregó experiencias similares con las propiedades de Harry Potter y The Witcher, las cuales no han logrado alcanzar los números del título protagonizado por Pikachu y compañía.

Junto a esto, cuando Niantic se separó de Google, los desarrolladores han explorado diferentes maneras de expandir su servicio de geolocalización y tecnología de realidad aumentada. Una de las maneras con lo que lograría esto sería con Scopely, una filial dentro de la propia Savvy Games Group de Arabia Saudita y, en caso de que el acuerdo de compra se concrete, se haría con la totalidad del equipo de desarrollo de videojuegos y tecnología de Niantic.

Por el momento, Niantic y Savvy Games Group se han mantenido en silencio respecto a este reporte, pero es probable que pronto escuchemos más al respecto. En temas relacionados, los nuevos avatares de Pokémon GO no se irán. De igual forma, acusan a tienda de revender tarjetas de Pokémon TCG.

Nota del Autor:

Este es un momento importante para Niantic. Si la compra avanza sin problema, los desarrolladores tendrían en su mano la tecnología suficiente, así como los recursos, para expandir el alcance de Pokémon GO. Lo mejor de todo, es que Arabia Saudita parece estar solo enfocada en el dinero, por lo que rara vez toman decisiones que afecten la dirección de alguna de sus compras.

Vía: Bloomberg