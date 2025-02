Acusan a tienda revender cartas de Pokémon TCG

Las cartas de Pokémon TCG no solo se usan para coleccionar y jugar, puesto que se han convertido en un negocio extremadamente popular en los últimos años. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que las tiendas traten de aprovecharse de su posición. Este es el caso de GAME en Europa, el cual ha sido acusado de revender estas tarjetas a altos precios.

Estas acusaciones se originaron cuando GAME empezó a sumar enormes costos de envío a la venta en línea de los mini paquetes de Prismatic Evolutions. Usualmente, estos paquetes están disponibles por solo £10,99 libras esterlinas. El problema es que GAME añadió una tarifa de “entrega de gran tamaño” de £19,99 libras esterlinas.

En declaraciones anónimas a Eurogamer, el personal de GAME describió la práctica como una “reventa” de su propio stock por parte de la empresa. Lo que hace al paquete de Prismatic Evolutions notoriamente importante, es que cuenta con una cantidad extrañamente alta de cartas de Eevee que se pueden vender por miles de dólares.

La promesa de un dinero fácil ha hecho que el set sea notoriamente difícil de conseguir en las tiendas. Por el momento, parece que no hay una solución clara para este predicamento, y si bien muchos han señalado que si The Pokémon Company lanza más paquetes de este tipo, por fin todo se regularizará, no hay garantía de esto.

Eurogamer ha señalado que varios empleados afirmaron haber preguntado a sus jefes sobre la lista de entregas, solo para que les respondieran que fue una decisión deliberada y no se les ofreció más información. En temas relacionados, un nuevo anime de Pokémon está en camino. De igual forma, filtran al siguiente personaje de Pokémon UNITE.

Vía: Eurogamer