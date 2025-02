Nuevo anime de Pokémon está en camino

El próximo 27 de febrero se llevará a cabo el nuevo Pokémon Day. Aunque los detalles de esta celebración siguen siendo un misterio, recientemente se dio a conocer que ese día estará disponible un nuevo anime de la serie, el cual estará a cargo del estudio que nos entregó Your Name.

Por medio de un comunicado, The Pokémon Company ha confirmado que CoMix Wave Films, estudio que ha ganado un gran reconocimiento por su trabajo con Makoto Shinkai, está trabajando en un nuevo anime de Pokémon, conocido como Dragonite and the Mailman, el cual estará disponible de forma gratuita en el canal de YouTube de la compañía el próximo 27 de febrero de 2025.

Dragonite and the Mailman nos presenta una historia en donde una joven llamada Hana, sueña con convertirse en cartero como Dragonite. Un día, recibe una carta sin dirección y se dispone a encontrar al remitente. Con su compañero Fuecoco, recorre la ciudad a toda prisa y finalmente encuentra al remitente, un chico llamado Rio. Después de escuchar su historia, se entera de que Rio escribió la carta para celebrar el cumpleaños de su padre.

El anime contará con una canción original, conocida como Paper Airplane, la cual será interpretada por suis de Yorushika, con música compuesta por Evan Call, quien anteriormente también trabajó en Violet Evergarden, My Happy Marriage y Frieren: Beyond Journey’s End. Por último, también se compartió un arte que nos da una idea del tipo de aventura que nos espera.

Recuerda, Dragonite and the Mailman estará disponible en YouTube el próximo 27 de febrero, el Pokémon Day. En temas relacionados, filtran al siguiente personaje de Pokémon UNITE. De igual forma, estos son los altos ingresos de Pokémon TCG Pocket.

Nota del Autor:

CoMix Wave Films es un fantástico estudio que se especializa en ambientes realistas, y tienen una increíble atención al detalle. No puedo esperar para ver qué harán con Pokémon, por lo que estoy muy emocionado por este nuevo anime, sentimiento que, seguramente, muchos comparten.

Vía: Anime Corner