Con cada día que pasa, nos acercamos al estreno de Superman. La esperada película del verano será la primera entrega cinematográfica del nuevo DCU a cargo de James Gunn. De esta forma, recientemente se liberó un nuevo avance protagonizado por Gunn, Shaquille O’Neal, leyenda del basquetbol, y David Corenswet, encargado del Hombre de Acero, el cual ha causado controversias entre la comunidad.

El nuevo comercial para Superman nos muestra a estos tres discutiendo sobre quién debería ser el Hombre de Acero. Es un avance corto, pero uno que nos da un mejor vistazo al traje de esta película, e incluso podemos ver a Corenswet pasando de su versión de Clark Kent a Superman en un instante.

Shaq was shook when he met the REAL @Superman 😂 pic.twitter.com/ZjebCcbHyu — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 16, 2025

A la par, también se liberó un detrás de cámaras, el cual no ha sido del agrado de muchos fans, quienes han señalado que Gunn ha implementado su estilo cómico en un personaje que no lo necesita, puesto que vemos a Corenswet realizar un par de chistes, e incluso eructar. Ahora, es importante mencionar que esto no representa al personaje, sino que es una mirada alterna que representa el producto final.

Como detalle extra, muchos han señalado que Shaquille O’Neal podría tener un cameo en Superman como Steel, héroe que interpretó en 1997 en una fallida película. Si bien es probable que esto no suceda, es un sueño que ahora muchos fans tienen. Te recordamos que Superman llegará a los cines el 11 de julio de 2025. En temas relacionados, este es el nuevo avance de la película. De igual forma, el estreno de esta cinta ya se enfrenta a un par de problemas.

Vía: James Gunn