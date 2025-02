Superman se enfrenta a problemas de estreno

Superman del DCU llegará a los cines el próximo mes de julio. Sin embargo, un nuevo conflicto legal relacionado con los derechos de este personaje podría impedir que la esperada cinta de James Gunn no esté disponible en gran parte del mundo, algo que parecía ya se había solucionado, pero el estreno de la siguiente aventura del Hombre de Acero ha reabierto este caso.

De acuerdo con Deadline, los herederos de Joseph Schuster, creador de Superman, han demandado a Warner Bros. Discovery y DC Comics, alegando que las compañías carecen de los derechos para estrenar la próxima película del Hombre de Acero en territorios como Canadá, el Reino Unido, Irlanda y Australia. Esto fue lo que comentó un representante de Warner Bros. al respecto:

“Shuster falleció en 1992 y [Jerry] Siegel en 1996. Por imperio de la ley, los derechos de autor extranjeros de Shuster volvieron automáticamente a su patrimonio en 2017 en la mayoría de los territorios mencionados (y en 2021 en Canadá). Sin embargo, los demandados siguen explotando a Superman en estas jurisdicciones sin que exista autorización alguna de los herederos de Shuster, incluso en películas, series de TV y otros productos, en contravención directa de las leyes de derechos de autor de estos países, que exigen el consentimiento de sus copropietarios”.

En caso de que los herederos de Schuster ganen esta batalla legal, es probable que Superman no llegue a territorios clave para el éxito de la película. Sin embargo, esta no es la primera vez que algo así sucede, puesto que en 2013, previo al estreno de Man of Steel, sucedió un caso similar, en donde Warner Bros. obtuvo la victoria, por lo que esta historia se puede repetir en esta ocasión.

Superman llegará a los cines el próximo 11 de julio de 2025.

