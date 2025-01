James Gunn responde a las quejas de nuevo tráiler de Superman

Hace no mucho tiempo se lanzó un nuevo teaser de la nueva película de Superman, misma que promete ser uno de los mejores reinicios en la historia del cine, dado que el DCEU no resultó ser lo que Warner estaba planeando en cuanto a recaudación de taquilla con las distintas franquicias. Y si bien hay fanáticos esperanzados, hay otros a quienes no les ha convencido el nuevo avance, asegurando que el uso de los efectos especiales fue exagerado.

James Gunn, co-CEO de DC Studios y director de la película, ha aclarado los rumores sobre el supuesto uso de CGI en el rostro de David Corenswet, el nuevo Hombre de Acero, tras el lanzamiento del tráiler. El filme, que marcará el regreso del personaje a la pantalla grande, ha despertado gran expectativa, pero también comentarios sobre una escena en particular.

En el video, una toma en primer plano de Superman volando llamó la atención de los fans, quienes especularon que se había utilizado tecnología para modificar el rostro del actor. Gunn respondió rápidamente en redes sociales, asegurando: “No hay absolutamente nada de CGI en su rostro. Las caras pueden lucir diferentes cuando se usa una lente gran angular en un acercamiento”. Además, aclaró que la escena fue completamente práctica: “La placa de fondo en Svalbard es 100% real, al igual que David”.

Explicó que la aparente extrañeza de la toma podría deberse al uso de una lente específica y cómo se enmarca al actor en una escena de acción extrema, como la de este volando a gran velocidad. El detalle técnico puede alterar la percepción de los espectadores en ciertos momentos, pero Gunn reiteró que el enfoque fue mantener la autenticidad de las imágenes.

Esta situación recuerda a incidentes pasados en las películas de DC, como el CGI utilizado para eliminar el bigote de Henry Cavill en la versión teatral de Justice League en 2017, que generó duras críticas por la calidad de los efectos visuales. A diferencia de aquel caso, Gunn busca garantizar que el regreso de Superman sea visualmente impecable, manteniendo altos estándares en este nuevo capítulo del Universo DC.

Recuerda que la cinta se estrena el 11 de julio.

Vía: SR