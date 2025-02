Nuevo avance de Final Destination: Bloodlines

El próximo mes de mayo por fin estará disponible Final Destination: Bloodlines, la sexta entrega de la amada serie de terror. De esta forma, recientemente se compartió un nuevo avance de esta cinta, el cual nos da un pequeño vistazo a una de las muertes que formarán parte de esta entrega.

Aunque esta es la sexta entrega en la serie, Final Destination: Bloodlines conservará mucho de lo que hizo especial a esta franquicia desde su concepción. Es decir, muertes extravagantes y poco lógicas que seguramente traumarán a una nueva generación por lo específicas que pueden llegar a ser.

This one’s for the fans. ☠️ Dying to show you more. #FinalDestination pic.twitter.com/Rv9a0F57xB

— Final Destination Bloodlines (@FDMovie) February 2, 2025