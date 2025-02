Filtran fecha del siguiente State of Play

Aunque por el momento no hay información oficial, todo parece indicar a que en febrero se llevará a cabo un nuevo State of Play. Recientemente, un famoso insider ha señalado que podremos disfrutar de una de las ya características presentaciones de PlayStation durante la primera mitad de febrero.

NateTheHate, un famoso insider, reveló en su cuenta oficial de Twitter que este mes se llevará a cabo un nuevo State of Play. Al ser cuestionado por información más específica por uno de sus seguidores, esta persona señaló que este evento tendrá lugar en la semana del 10 de febrero. Hasta el momento, PlayStation no ha confirmado o negado estos planes.

Recordemos que, usualmente, PlayStation lleva a cabo uno de sus ya famosos State of Play en febrero, donde se revela nueva información sobre los juegos que llegarán al PS5 durante la primera mitad del año. En 2023, por ejemplo, tuvimos nuevos detalles sobre Resident Evil 4, Street Fighter 6, y Suicide Squad: Kill the Justice League, mientras que en 2024, Stellar Blade y Rise of the Ronin fueron las estrellas.

Normalmente, esta presentación está enfocada en juegos third party, por lo que este año podríamos ver más información sobre títulos como Phantom Blade Zero, e incluso no se descarta que por fin tengamos una fecha de lanzamiento para Indiana Jones and the Great Circle. De igual forma, en el 2025 veremos juegos como Death Streaming 2 y Ghost of Yotei, de los cuales también podríamos tener más detalles.

Por el momento, solo nos queda esperar a que más información esté disponible. De ser cierto, en la semana del 10 de febrero se llevaría a cabo un nuevo State of Play. En temas relacionados, la nueva actualización del PS4 ya está disponible. De igual forma, llegan nuevas ofertas a la PS Store.

Nota del Autor:

Tiene que haber un State of Play en febrero o marzo. Los fans necesitan saber qué tiene la compañía planeada para nosotros. Después de lo que fue el 2024, este año tiene que ser un periodo más movido para los títulos first party, y este evento podría darnos una idea de lo que nos espera.

Vía: NateTheHate