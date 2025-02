Los puntos de oro de My Nintendo llegan a su fin

Uno de los aspectos más interesantes de My Nintendo es el hecho que al comprar cualquier juego digital o físico, puedes recibir un porcentaje del dinero que gastaste. Este sistema, conocido como Puntos de Oro, es uno de los atractivos más grandes del Switch en estos momentos, y es algo que llegará a su fin el próximo mes de marzo.

Por medio de un comunicado oficial, la Gran N ha confirmado que el sistema de puntos de oro de My Nintendo llegará a su fin el próximo 25 de marzo de 2025. Esto significa que cualquier juego que compresa pasada esa fecha, ya no te regresará parte de tu inversión, algo que ha decepcionado a más de un usuario de este servicio.

Ahora, es importante que las pre-órdenes digitales realizadas hasta el 24 de marzo de 2025 aún generaron puntos de oro, incluido si el juego tiene un lanzamiento después del 25 de marzo, siempre y cuando no la canceles y tengas los fondos necesarios cuando llegue el cobre. Algo similar sucederá con los juegos físicos, pues si un título sale a la venta antes de la fecha límite de este servicio, aún tienes un año para registrarlo en tu cuenta para recibir los puntos de oro, incluso si adquieres esta experiencia en el lapso de 12 meses.

Además de los puntos de oro, el servicio de My Nintendo también cuenta con puntos de plata, los cuales se usan para adquirir algún beneficio digital, como pósters y portadas alternas para algunos juegos. Este servicio seguirá activo, al menos hasta el momento, pero no se descarta que tenga el mismo destino en un futuro.

Los puntos de oro de My Nintendo llegaron en el 2016, regresándole a los usuarios un pequeño porcentaje de los juegos que compraran. Esto permitía que incluso alguien fuera capaz de comprar algo como Tears of the Kingdom completamente usando esta moneda virtual, aunque esto requería de una gran inversión. Muchos jugadores empleaban este beneficio como una forma de descuento para sus compras digitales.

Lamentablemente, el servicio de puntos de oro de My Nintendo llegará a su fin el próximo 25 de marzo de 2025. Junto a esto, también se ha revelado que el servicio de cupones, con el cual podrías comprar dos juegos de Switch a menor precio, no estará disponible en el Switch 2. En temas relacionados, Nintendo ofrece un importante reembolso para sus usuarios. De igual forma, Nintendo ajustará el precio del Switch 2 por los aranceles de Estados Unidos.

Nota del Autor:

Esta sí es una noticia triste. El servicio de puntos de oro es uno de los mayores beneficios de My Nintendo. Es una verdadera lástima que algo que ha sido recibido de manera positiva por casi una década llegue a su fin sin mucha explicación.

Vía: Nintendo