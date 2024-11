Primeros detalles sobre Black Panther 3

Las películas de Black Panther se encuentran en una posición extraña. Si bien las dos cintas han sido un éxito en taquilla, y han tenido una recepción positiva, la muerte de Chadwick Boseman cambió por completo los planes de Marvel y Disney. Ahora, se han revelado los primeros detalles de Black Panther 3, cinta que contará con el talento de un famoso actor.

Por medio de una entrevista con TODAY Show para promocionar el estreno de Gladiator II, Denzel Washington tuvo la oportunidad de hablar sobre sus futuros proyectos, y fue aquí en donde confirmó que tendrá un papel en la siguiente película de Black Panther. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Para mí se trata del cineasta, especialmente en este punto de mi carrera. Solo me interesa trabajar con los mejores. No sé cuántas películas más voy a hacer, probablemente no muchas. Así que quiero hacer cosas que no haya hecho antes

Interpreté a Otelo con 22 años y voy a volver a hacerlo con 70. Después de eso interpretaré a Hannibal. Después de eso, he estado hablando con Steve McQueen sobre una película. Y después de eso, Ryan Coogler me está escribiendo un papel en la próxima película de Black Panther”.