James Gunn aclara la cronología del DCU

El nuevo DCU sigue confundiendo a muchos fans de esta compañía. Con el primer capítulo de este nuevo universo planeado para llegar a finales de este año, James Gunn, co-director de DC Studios, ha aprovechado esta oportunidad para hablar sobre la cronología de este proyecto y, con un poco de suerte, aclarar todas las dudas posibles.

Por medio de Threads, Gunn señaló que el nuevo DCU comenzará el próximo mes de diciembre con la serie animada de Creature Commandos, seguido de la película de Superman en el verano del 2025, y después la segunda temporada de Peacemaker en algún punto del siguiente año. Si bien hay varios proyectos ya en desarrollo, estas son las tres producciones que darán pie a este universo.

El elemento que une a estas tres producciones es Frank Grillo en su papel de Rick Flag Sr. Primero veremos a este personaje en formato animado durante Creature Commandos, seguido de su debut en live action en Superman, así como en la segunda temporada de Peacemaker. Junto a esto, no se descarta la posibilidad de verlo en acción en futuras películas y series de todo tipo.

Si bien es cierto que el DCU toma algunos elementos del DCEU, Gunn ha dejado en claro que, más allá de personajes de como Peacemaker y Amanda Waller, todo lo que vimos en previas películas de DC son consideradas aventuras no canónicas. De esta forma, el co-director espera evitar alguna confusión con el público.

Por último, pero no menos importante, Gunn también aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores de una serie de Joker, interpretado por Barry Keoghan, para el universo de The Batman. En concreto, el co-director dejó en claro que no hay planes para hacer esto una realidad, al menos hasta el momento, pero es probable que esto se esté considerando después de ver el éxito de The Penguin.

Solo nos queda esperar para ver cómo es que el público reaccionará el nuevo DCU. En temas relacionados, este es el nuevo vistazo a Superman. De igual forma, James Gunn confirma nueva película animada de DC.

Nota del Autor:

El nuevo DC tiene el potencial de ser un gran universo de películas y series. James Gunn es un gran director, y sabe muy bien cómo adaptar las historias de los cómics a la pantalla grande y chica. Sin embargo, aún queda por ver cómo es que une todas estas aventuras de una forma interesante.

Vía: James Gunn