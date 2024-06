Primeras reseñas de A Quiet Place: Day One

A Quiet Place: Day One está por llevar a los cines, y como sucede en estos casos, las primeras reseñas de esta cinta ya están disponibles, y nos pintan un panorama positivo para esta entrega, aunque por debajo de lo que hemos visto en entregas pasadas.

Actualmente, A Quiet Place: Day One cuenta con una calificación de 89 en Rotten Tomatoes, lo cual representa una disminución del 96 generado por la primera cinta y el 91 de la secuela. En general, los críticos han alabado las actuaciones y parte de la historia, aunque no todos están contentos con este último apartado. Esto fue lo que comentó Empire Magazine:

“Una entrada sólida de A Quiet Place se ve realzada por las conmovedoras actuaciones de Lupita Nyong’o y Joseph Quinn: una historia sorprendentemente tierna del fin de los días”.

Por su parte, Entertainment Weekly señaló:

“Este no es un terreno inexplorado, pero es una veta rica que un buen cineasta puede aprovechar. Y Sarnoski hace esto de manera que parezca merecido, no explotador”.

De igual forma, IndieWire mencionó:

“Si bien sería bueno tener más momentos de ese tipo de gracia, A Quiet Place: Day One ofrece suficientes para mantenerse por sus propios méritos dentro de los límites de las historias, los sueños y las pesadillas de otras personas. Hace su propio ruido”.

Al mismo tiempo, The Hollywood Reporter ha comentado:

“No es frecuente que tengamos una saga postapocalíptica que siga siendo tan personal, tan en contacto con la pérdida humana, como algo que no solo se olvida en el próximo susto, sino que se le da espacio para persistir…”

A Quiet Place: Day One llega el día de hoy, 27 de junio, a los cines, por lo que solo es cuestión de tiempo antes de que el público en general comience a compartir su opinión en redes sociales. Considerando la situación actual de Hollywood, será interesante ver si este es un éxito o un fracaso comercial.

Nota del Autor:

Me gustaron las primeras dos películas de A Quiet Place, pero esta precuela no me llama la atención. Si bien las reseñas pintan un panorama positivo, no creo ir al cine en esta ocasión, aunque esto bien podría cambiar para mí en los próximos días.

Vía: Rotten Tomatoes