Primeras opiniones de la película de Borderlands

Después de años, este fin de semana por fin se estrena la película de Borderlands en Estados Unidos. Si bien el público en general aún tiene que esperar un par de días para disfrutar de esta cinta, algunos críticos y afortunados tuvieron la oportunidad de ver este largometraje antes de tiempo, y sus opiniones revelaron un panorama poco positivo.

En general, la opinión no es positiva. Si bien hay elementos que valen la pena, como la actuación de Cate Blanchett, muchos han señalado que la película carece de momentos genuinamente divertidos, y la acción de los juegos es sustituida por secuencias sin mucha importancia. Esto fue lo que comentó Adriano Caporusso:

“BORDERLANDS es un desastre. Repleta de todos los clichés que puedas imaginar, esta película cambia el caos y la imaginación de los juegos por un fiasco sin vida, sin gracia y visualmente repulsivo, con personajes molestos y un reparto sin un ápice de química”.

BORDERLANDS is a disaster. Filled with every cliché you can ponder, this film swaps the mayhem and imagination of the games for a lifeless, unfunny, and visually repulsive dud with annoying characters and a cast with not one ounce of chemistry.

Por su parte, Movies We Texted About, comentó:

“Oh, oye, puedo decirte que ya vi la película Borderlands y es realmente mala. Tenía muchas ganas de que me gustara, pero una trama poco inspirada, varias actuaciones improvisadas y el hecho de estar atrapada en un lugar extraño donde parece cara y barata al mismo tiempo la convierten en un gran fracaso”.

Oh hey I can tell you I've seen #BorderlandsMovie now and that it's really bad. I really wanted to like it, but an uninspired plot + several phoned in performances + being stuck in a weird place where it looks both expensive and cheap a the same time make it a huge misfire.

De igual forma, Edgar Ortega agregó:

“Borderlands da la impresión de ser lo que un ejecutivo desconectado cree que los “chicos cool” encuentran atractivo. No hay un solo momento de sinceridad en los personajes, solo comentarios desagradables que parecen anticuados en cuanto salen de la boca de los actores. Ni siquiera es tan mala como para ser buena, solo un completo desastre”.

Borderlands feels like what an out of touch executive thinks the "cool kids" find appealing. There is not a single earnest character moment here, just obnoxious quips that feel dated as soon as they leave the actors' mouths. It's not even so bad it's good, just a complete mess.

Del otro lado, The Hollywood Handle comparte una opinión un poco más positiva:

“Borderlands es una divertida película de acción apta para mayores de 13 años. Depende por completo del poder estelar de Cate Blanchett para llegar a la meta, y ella cumple. Si bien no hay nada que la haga destacar, particularmente del resto, la película es agradable de principio a fin y tiene un ritmo decente en todo momento. Jack Black también es un gran comediante. Aparte de algunas escenas cursis de flashback y decisiones de actuación que no siempre funcionan, Borderlands no es nada de lo que quejarse, pero tampoco de lo que alegrarse”.

#Borderlands is a fun PG-13 action movie. It completely relies on Cate Blanchett's star power to carry itself to the finish line — and she delivers. While there's nothing that particularly makes it stand out from the crowd, the film is enjoyable from start to finish and has…

La película de Borderlands se estrenará el 9 de agosto, por lo que solo es cuestión de tiempo antes de que el público tenga la oportunidad de ver esta obra en su totalidad. En temas relacionados, esta es la fecha de estreno de Inside Out 2 en digital. De igual forma, este es el primer tráiler de la serie de It: Welcome to Derry.

Nota del Autor:

No es una gran sorpresa. Desde el primer instante en el que se mostró el primer tráiler, estaba claro que la película de Borderlands no iba a ser buena. Aunque aún hay esperanzas que los fans aprecien este trabajo, este probablemente sea un fracaso.

