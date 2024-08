Primer vistazo a la serie de It: Welcome to Derry

Las últimas dos películas de It se han posicionado como las mejores adaptaciones de las obras de Stephen King. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que una serie precuela de estas cintas ya está en camino a Max. Es así que recientemente se liberó el primer adelanto de esta producción.

Después de más de 200 días de grabación, la serie de It: Welcome to Derry por fin ha entrado a postproducción, y se espera que esté lista para su lanzamiento en algún punto de 2025. Ahora, durante un video enfocado en los próximos estrenos de HBO, se ha compartido un pequeño vistazo que nos da una idea de la terrorífica historia que nos espera el próximo año.

This ain’t America. This is Derry. The @HBO Original Series #ItWelcomeToDerry is coming soon to Max. pic.twitter.com/4yO3tSGyUA — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

It: Welcome to Derry se desarrolla décadas antes de los eventos del libro original, y se encargará de expandir la historia de Pennywise y el pueblo de Derry de una forma que los fans han estado esperando desde que leyeron el libro por primera vez. Si bien ninguno de los niños de la obra original regresarán, Bill Skarsgård retomará el papel del infame payaso asesino.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno para It: Welcome to Derry, pero se espera que esté disponible en HBO y Max en algún punto del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar el primer adelanto de la segunda temporada de The Last of Us. De igual forma, este es el misterioso personaje que aparece en este adelanto.

Nota del Autor:

Si bien aún queda por ver que tan bien sale la serie, HBO ha demostrado ser una de las mejores productoras en la historia, por lo que todos los fans de la obra de Stephen King no tienen mucho de qué preocuparse en esta ocasión.

Vía: HBO