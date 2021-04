¡Primera imagen oficial del live-action de Las Chicas Superpoderosas!

La semana pasada se filtraron las primeras imágenes de la serie live-action de Las Chicas Superpoderosas, y sobra decirlo, pero los fans no quedaron muy contentos con los diseños de los trajes. Por suerte, parece ser que esos no serán los definitivos, puesto que The CW ha compartido la primera imagen oficial del show y definitivamente lucen mucho mejor.

Vía sus redes sociales, The CW compartió el primer vistazo oficial a Bombón (Chloe Bennet), Burbuja (Dove Cameron) y Bellota (Yana Perrault), y como te decía antes, lucen mucho mejor que esas imágenes filtradas.

La serie retomará los acontecimientos de las caricaturas, excepto que las heroínas ya estarán en su etapa adolescentes. Con la llegada de una nueva amenaza a Ciudad Saltadilla, Bombón, Burbuja y Bellota deberán retomar sus antiguas vidas y convertirse en las defensoras de la ciudad una vez más.

Via: ComicBook