Primer vistazo a los trajes de Las Chicas Superpoderosas en la serie live-action

Desde el año pasado se confirmó que Las Chicas Superpoderosas tendrían su propia serie live-action en The CW, cadena estadounidense responsable por otros proyectos como The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow y más. Ya se confirmó a las actrices que darán vida a estas emblemáticas heroínas y una nueva imagen del set de filmación nos revela cómo se ven ya con los trajes de la caricatura.

El portal TMZ ha compartido unas nuevas imágenes de Chloe Bennet (Bombón), Dove Cameron (Burbuja) y Yana Perrault (Bellota) filmando lo que parece ser una escena de acción. De hecho, en una de las imágenes podemos ver a Bombón siendo sostenida por unos claves, simulando el efecto de vuelo. Acá te dejamos la galería con estas fotografías. (No olvides dar click en cada una de ellas para verlas en alta resolución).

Esta serie retomará la historia de la caricatura, excepto que estará ambientada 20 años después, cuando Las Chicas Superpoderosas ya se han retirado como protectoras de la ciudad. Sin embargo, una nueva amenaza las verá obligadas a retomar sus papeles como heroínas, mientras que al mismo tiempo aprenden a lidiar con la vida adulta. Por ahora, todavía no hay fecha de estreno.

Fuente: TMZ