Capcom está regalando un paquete de ítems conmemorativos a jugadores de Monster Hunter Rise

Cazar monstruos es una tarea bastante difícil, y para matar o capturar uno, en la gran mayoría de casos, vas a requerir de ciertos ítems para ayudarte en combate. Para celebrar las cinco millones de copias vendidas de Monster Hunter Rise, Capcom está obsequiando un paquete de ítems conmemorativos a todos los cazadores. Acá te decimos exactamente qué incluye.

First week numbers are in: #MHRise has shipped over 5 million units worldwide!

As a token of our gratitude, we’re giving out a Commemorative Item Pack. ❤️

Check in with Senri the Mailman to claim your Kamura Pack 1. 💌 pic.twitter.com/1NlCFvAylO

— Monster Hunter (@monsterhunter) April 7, 2021