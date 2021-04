La skin de Batista regresará este fin de semana a Gears 5 y así la puedes conseguir gratis

¿Listo para desatar al animal? Batista, estrella de Hollywood y leyenda de la WWE, estará de regreso en Gears 5 este fin de semana. Recordarás que anteriormente solo era posible conseguir su skin para Marcus como parte de la mejora del juego a Xbox Series X y Series S en noviembre del año pasado, y ahora la podrás desbloquear nuevamente sin costo alguno.

Unleash the animal 💪

Get Batista as Marcus for free this week in store. pic.twitter.com/S7heQMMbwY

— Gears of War (@GearsofWar) April 6, 2021