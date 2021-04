The Falcon & The Winter Soldier: el capítulo de esta semana incluirá una “enorme sorpresa”

Con apenas cuatro capítulos, The Falcon and The Winter Soldier ya se convirtió en una de las series más exitosas de Disney+, superando incluso a WandaVision y The Mandalorian. Los fans están muy emocionados por conocer qué sigue después, y de acuerdo con el showrunner del proyecto, el episodio de esta semana incluye una “emocionante sorpresa”.

En una entrevista para Rotten Tomatoes, Malcolm Spellman, showrunner de The Falcon and The Winter Soldier, adelantó la aparición de un sorprendente personaje para el penúltimo capítulo del programa:

“Hay personajes en la serie que me encantaría ver hacer equipo con alguien… es un personaje muy, muy establecido… asociado con uno de los grandes como Thor o alguien así. La personalidad es tan fuerte, que es ‘el’ personaje del episodio cinco. Me gustaría ver a ese personaje hacer equipo con Thor.”

Debido al fiasco de WandaVision y el supuesto “cameo” que adelantó Paul Bettany, actor que da vida a Vision en el MCU, los fans de Marvel han preferido mantener bajas sus expectativas sobre quién podría ser el personaje mencionado por Spellman. Evidentemente, ya hay múltiples suposiciones y especulaciones, pero sin ningún tipo de evidencia, lo mejor es esperar hasta el viernes para finalmente conocer su identidad.

Via: CMR