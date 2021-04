Microsoft Flight Simulator fue clasificado recientemente para Xbox One

El año pasado se confirmó que el maravilloso Microsoft Flight Simulator finalmente estaría llegando a Xbox Series X y Series S este verano, pero debido a lo gráfica y técnicamente demandante que es este juego, no se habló sobre una versión para Xbox One. Aunque una reciente clasificación de la PEGI sugiere que su llegada es inminente a la pasada consola de Microsoft.

En Europa, este título recibió una clasificación de la PEGI para Xbox One, que en teoría, sugiere que ya se está trabajando en una versión last-gen de Microsoft Flight Simulator.

No obstante, lo mejor es tomar este tipo de información con reserva. Las clasificaciones de la PEGI no siempre son correctas, y sus desarrolladores dijeron en enero que todavía era “muy temprano” para hablar sobre una potencial versión para Xbox One.

Interesantemente, Jorg Neumann, director de Microsoft Flight Simulator, dijo anteriormente que estaba “muy interesado” en llevar el juego a Xbox Cloud Gaming, sobre todo para explorar el potencial de lo que Project xCloud es capaz de hacer.

Via: Reddit