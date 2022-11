Spider-Man 4 de Sam Raimi es una de las películas que, lamentablemente, nunca vieron la luz del día, y es algo que los fans no han podido superar. Ahora, olvidar este trabajo que nunca fue es más difícil, ya que después de 15 años, se ha revelado parte del traje que hubiera portado Vulture, el villano principal de esta cinta.

Recientemente, Ken Penders, escritor de cómics, compartió una imagen de las alas que iba a usar el traje de Vulture, villano que iba a estar a cargo de John Malkovich. Esto fue lo que comentó.

Before Tobey & Sam were bid adieu by Sony, work actually had begun on SPIDER-MAN 4, and I visited friends who were working on the Vulture's costume intended for actor John Malkovich. Once production shut down, all materials were turned in. I've sat on this for almost 15 years. pic.twitter.com/iY3VmzUrHI

— Ken Penders (@KenPenders) November 28, 2022