Spider-Man: Across the Spider-Verse manejará este número de estilos de arte

En 2018 el mundo del cine en la parte de animación se rompió por completo, y esto fue gracias a la aparición de Spider-Man: Into the Spider-Verse, cinta que incluso se llevó un óscar por su excelente trabajo. Esto fue en parte gracias a la implementación de su estilo artístico, y ahora su secuela, Across The Spider-Verse, va a llevar eso mucho más allá de lo imaginado.

Esto es lo que comentó el productor de la nueva cinta, Phil Lord:

La primera película tenía un estilo de animación que domina la película. Esta película tiene seis. Así que estamos tomando esas herramientas, agregando todo lo que aprendimos en The Mitchells Vs The Machines, y luego hacerlos crecer aún más para acomodar la ambición de esta película. Lo cual es sorprenderte cada vez que ingresas a un nuevo entorno, y también asegurarte de que el estilo de la película refleje la historia y que las imágenes estén impulsadas por sentimientos, a diferencia de un proyecto de arte intelectual.

Esto menciona Cristopher Romero:

Los dos estilos que viste en el tráiler eran lo que se llama Earth-50101, que llamamos ‘Mumbattan’, que se basa en un estilo de cómic indio, y Nueva York del mundo de Spider-Man 2099. Eso está basado en ilustraciones estilo Syd Mead de cómo podría ser el futuro. También está el mundo de Gwen, que es la Tierra-65. Y ese era un estilo de lavado de acuarela que recuerda a las portadas de sus cómics.

Recuerda que esta segunda película se estrena el próximo 2 de junio en cines.

Vía: Empire

Nota del editor: Esta película promete bastante, y si las cosas se hacen bien, sin problema podría ganarse otra estatuilla a lo mejor de la animación. Aunque habrá que esperar medio año para conocer el resultado.