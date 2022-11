Las peticiones por un nuevo Def Jam se hacen más fuertes

En la época de las consolas de los primeros años de los 2000 se tuvieron juegos bastante recordados como Need for Speed, Halo, God of War, entre otros éxitos que varios jugadores les tienen cariño. Y uno de estos lanzamientos también fue Def Jam: Fight for NY, mismo que veía a los más grandes artistas del hip hop enfrentarse cara a cara en duelos violentos.

Ha surgido el interés por el regreso de la franquicia desde hace un tiempo atrás, prueba de ello es que el propio Ice-T sugiere que le gustaría participar de nuevo como uno de los contendientes. A eso se le suma una junta de firmas en Change.org, misma que después de ser desplazada a segundo plano, ahora parece tener algo de más relevancia en estos días.

Vale la pena mencionar, que este tipo de peticiones comunales en su mayoría de ocasiones no suelen funcionar, pero aún así le dan la idea a ciertas corporaciones que si llevan a cabo ciertos cambios su producto eventualmente sería comprado. Así que es un mensaje claro para Electronic Arts, dado que muchos jugadores desean ver a sus raperos favoritos pelear.

Aunque hay detalles que se deben tomar en cuenta respecto a una nueva entrega de Def Jam, y eso sería justamente que ya hay algunos artistas retirados dentro de la industria de la música. Eso significa, que debería entrar una nueva generación de personajes, dado que los tiempos han cambiado y ya existen artistas que han ganado más popularidad que los pasados.

Sin embargo, por ahora todo esto son ideales para los fanáticos, pues EA no ha confirmado nada.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Sin duda sería bastante divertido ver el regreso de la saga, personalmente jugué mucho la versión de Xbox hace ya bastante tiempo atrás. Aunque no se qué tan viable podría resultar hoy en día,