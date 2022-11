Nintendo no quiere que las imágenes de sus juegos salgan en Steam

El mundo de Steam se va haciendo más grande con los años, y eso se debe a que las PC para jugar están más al alcance de la mano en comparación a otros años, con precios de lo más desorbitantes. Y ahora un sitio que está ligado de alguna forma a esta tienda está utilizando imágenes de juegos de Nintendo, algo que de ninguna manera le parece a la empresa.

SteamGridDB es un sitio web donde los usuarios pueden cargar y descargar imágenes alternativas para los juegos que tienen en su biblioteca. Esto con el fin de dar más personalidad en lo que respecta a las imágenes. Ahí se incluyen ilustraciones de títulos ligados a Pokémon, Mario y hasta Zelda, y la pregunta sería ¿Por qué están ahí para empezar?

Nintendo envió una queja en forma de posible demanda para que se eliminen todo tipo de imágenes de la marca, dado que estas le funcionan a los usuarios que emulan sus diferentes videojuegos. Así los usuarios que quieran usar el software de manera pirata las toman como referencia para colocar ordenadamente los archivos en carpetas de computadora.

No está de más hacer el comentario, que la página no aloja ROMS de ningún tipo, pero Nintendo piensa que al incluir sus imágenes, los dueños del sitio podrían tener alguna conexión con la pirateria. Así que para no meterse en pleitos con el ente corporativo, ya han borrado todo rastro de ilustraciones de estos videojuegos, por lo que si quieres encontrarlos en SteamGridDB, ya no están disponibles.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Este tipo de cosas definitivamente no van a acabar con la pirateria, pero es mejor que fueran borradas, sobre todo porque las demandas de Nintendo no suelen ser baratas para quienes deban pagarles una compensación por daños.