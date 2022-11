Top Gun: Maverick se ha posicionado como una de las mejores películas de 2022. Para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver esta cinta cuando estuvo disponible en los cines a mediados de año, el día de hoy se ha confirmado exactamente cuándo es que esta secuela estará disponible en Paramount+.

De acuerdo con Variety, se ha señalado que Top Gun: Maverick estará disponible en Paramount+ a partir del próximo 22 de diciembre en Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Suiza, Austria, Italia, el Reino Unido y Latinoamérica. Sin duda alguna, una gran forma de disfrutar de la Navidad.

Maverick logró recaudar $1.4 mil millones de dólares en la taquilla a nivel mundial, la película se ubica como el estreno más exitoso del año. Ahora, con su llegada a Paramount+, seguramente veremos un número sumamente positivo para esta plataforma de streaming. En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegará Bullet Train a Netflix. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Avatar: The Way of the Water.

