Después de 13 años, James Cameron nos llevará una vez más al mundo de Pandora con Avatar: The Way of Water a finales de 2022. De esta forma, recientemente se liberó un nuevo tráiler de esta cinta, el cual nos muestra un poco más sobre la aventura marina que nos espera.

El nuevo avance no solo nos muestra un poco más sobre el conflicto que se desarrollará en Pandora, sino que nos deja en claro el enfoque que tiene la cinta con el agua, algo que ha cautivado a James Cameron, su director, desde hace tiempo.

Avatar: The Way of Water no solo tiene la tarea de cumplir con las expectativas financieras que se tienen, sino que tiene la difícil tarea de convertirse en uno de los eventos cinematográficos más importantes de los últimos años, especialmente considerando que esta secuela ha estado en desarrollo por más de una década.

Avatar: The Way of Water llegará a los cines el próximo 16 de diciembre de 2022. En temas relacionados, James Cameron da un mensaje ante los posibles trolls de esta secuela.

Nota del Editor:

La nueva película de Avatar seguramente no será tan exitosa como la primera. Recordemos que la cinta de 2009 es la que más dinero ha recaudado en la historia. Solo nos queda esperar y ver si mínimo la secuela puede competir contra el trabajo que está haciendo Marvel en estos momentos.

Vía: Avatar