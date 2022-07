James Cameron da mensaje a los posibles trolls de Avatar 2

Uno de los proyectos cinematográficos más esperados de 2022 es sin duda Avatar: The Way of Water, película que estuvo planeada desde hace más de 10 años atrás por James Cameron. Y ahora, que poco a poco nos acercamos al estreno, el director ha dado declaraciones respecto a dos temas en concreto, esto incluye algo relacionado a la duración de la misma.

Se confirmó que la cinta durará ni más ni menos que tres horas, algo que podría ser una problemática para las personas que no están tan acostumbradas a estar tanto tiempo sentados en una sala de cine. Y el director ya se anticipó a hacer una advertencia a los espectadores que podrían comentar sobre el tema, asegurando que hay productos más largos.

No quiero escuchar a nadie quejándose sobre la duración del film, cuando suelen pasarse ocho horas viendo episodios en continuado de cualquier serie. Ya me imagino a los críticos diciendo que es una agonía ver una película tan larga. He visto a mis hijos quedarse sentados viendo cinco capítulos de alguna serie, de una hora cada uno. Solamente habrá que acostumbrarse a la idea de ver gente levantándose de la sala para ir al baño y volver enseguida.

A su vez, también habló de la gente que seguramente criticará la trama:

Los trolls dirán que a nadie le importa una mierda y que no pueden recordar los nombres de los personajes o una maldita cosa que sucedió en la cinta. Luego vuelven a ver la película y dicen: ‘Oh, está bien, discúlpenme, me callo ahora mismo’. Así que no estoy preocupado por eso.

Cameron ha estado trabajando bastante en Avatar: The Way of Water, por lo que es un tanto comprensible que quiera proteger el proyecto, uno que ha tomado décadas para concretarse. Pero eso no es todo, dado que en 2024 llegará la siguiente parte de esta saga que no está de más comentar, está lejos de terminar con solo un trío de filmaciones.

La película verá su estreno el 15 de diciembre en cines.

Vía: Empire