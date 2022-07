Fortnite da pistas de una colaboración con Dragon Ball

Fortnite es una franquicia que se ha compartido en el crossover por excelencia, pues ha participado con marcas como Marvel, DC, PlayStation y hasta con Xbox y la saga de Halo. Sin embargo, las colaboraciones con el mundo han sido escasas, y parece que eso está a punto de cambiar, dado que Dragon Ball podría unirse a esta lucha de battle royale.

Un filtrador dio a conocer una nueva imagen que encontró dentro de los datos del juego, esta muestra una pequeña cápsula con una letra c en el medio, y curiosamente se parece a la de la corporación cápsula de la saga de Gokú. Así que tras esta revelación, es posible que dentro de algunos meses se revele toda la información mediante un nuevo avance.

POSSIBLE DRAGON BALL Z x FORTNITE COLLAB!

Epic added a new Creative Stamina Prop this update that looks exactly like Capsule Corp from DBZ, and this prop also has outlines like the anime cosmetics! pic.twitter.com/0CANUPqU4y

— HYPEX (@HYPEX) July 6, 2022