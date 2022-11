Halo Infinite agrega novedades que los fans agradecen

Algo que está bastante claro es el enojo por parte de los fans que esperan actualizaciones de Halo Infinite, pues hace no mucho se descartó la posibilidad de jugar en pantalla dividida de forma local en la campaña. Y si bien las cosas no han mejorado de forma muy notable, al menos el equipo de desarrolladores están agregando elementos que los usuarios reciben de forma amable.

Hace poco se ha lanzado el parche de invierno para el videojuego shooter, donde al fin se agregaron elementos que la gente pedía básicamente desde que el juego base fue lanzado hace un año. Aquí se incluye la beta del tan esperado modo Forge, herramienta que ya está disponible con seis mapas personalizables, donde también se pueden compartir archivos.

Por su parte, el parche ayuda el sistema de progresión con la beta de Match XP, misma que recompensa por completar partidas con experiencia adicional. Se puede acceder con el pase de batalla gratuito aquí se incluyen objetos cosméticos. Se suman la rotación de dos nuevos mapas de arena multijugador, Argyle y Detachment, ambos construidos en Forge.

No está de más comentar, que 343 Industries se ha disculpado con los usuarios que se mantienen fieles al juego, pues han necesitado de mucha paciencia para obtener mejoras en una gran cantidad de tiempo. Se debe recordar que las directivas han cambiado en el estudio, pues meses atrás la ex jefa de la compañía dejó su puesto por razones que aún no están tan claras.

Recuerda que Halo Infinite está disponible en Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Halo Waypoint

Nota del editor: Es una alegría saber que al menos los pocos usuarios que disfrutan del juego no están abandonados. Puede ser que con los pases de batalla y demás contenido se regrese a los días de gloria de la franquicia.