Ya no existe la etiqueta “oficial” de Twitter

A día de hoy la plataforma de Twitter está boca abajo, eso se debe a los cambios que está implementando el nuevo dueño de la empresa, Elon Musk, quien incorpora nuevas reglas conforme pasan las horas. Y si eres un usuario que tiene la cuenta verificada, seguramente has notado que la etiqueta de “oficial” en tu perfil ha desaparecido en estos momentos.

La directora de gestión de productos en la página, Esther Crawford, mencionó que las cuentas con el seudónimo oficial lo tenían para diferenciar a quienes obtuvieron la palomita azul por identidad y no por el pago hacia la compañía. Pues recordemos que se implementó la ley de brindar dinero, concretamente 8 dólares para poder hacerse verificado.

La etiqueta solo era para para cuentas de gobierno, empresas comerciales, socios comerciales, medios importantes de comunicación, editores y algunas figuras públicas. Por lo que ahora la suplantación de identidad podría ser más fácil para los hackers, al menos es lo que el actual dueño de Twitter nos está dando a entender a los usuarios de la plataforma.

Esto lo que mencionó la empleada de la plataforma:

Not all previously verified accounts will get the “Official” label and the label is not available for purchase. Accounts that will receive it include government accounts, commercial companies, business partners, major media outlets, publishers and some public figures.

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022