Se confirma nuevo director para Blade

Pese a que la nueva película de Blade es uno de los proyectos más esperados del MCU, la cinta se ha enfrentado a múltiples problemas desde su anuncio. Después de que hace un par de semanas se reveló que Bassam Tariq abandonó su puesto como director, se ha revelado que ya se ha contratado a un reemplazo.

De acuerdo con Deadline, Yann Demange será el encargado de dirigir la nueva película de Blade protagonizada por Mahershala Ali. Por si fuera poco, el reporte menciona que Michael Starrbury se ha unido a este proyecto como el tercer escritor, esto después de que Beau DeMayo, responsable por el guion de Moon Knight, se unió a esta cinta.

Demange se encargó de dirigir 71, protagonizada por Jack O’Connell y Ben Mendelsohn. El cineasta también tiene créditos de Lovecraft Country en su currículum. Por su parte, Starrbury, es reconocido por su participación como escritor en When They See Us.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre este proyecto. Esperemos que este sea el último cambio de este estilo que sufra la cinta. Blade llegará a los cines el próximo 6 de septiembre de 2024. En temas relacionados, aquí puedes ver la nueva imagen de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. De igual forma, Spider-Man: Across the Spider-Verse tendrá diferentes estilos visuales.

Nota del Editor:

Blade es un gran personaje, y es muy probable que juegue un papel importante en el futuro del MCU. Si bien Secret Wars y The Kang Dynasty tal vez no sean las cintas en donde brillará, quizás en un futuro Midnight Sons sea la estrella.

Vía: Comicbook