Primer torneo de Dragon Ball: Sparking! Zero fue terrible

Un torneo clasificatorio europeo terminó envuelto en controversia debido a la estrategia de los finalistas franceses Hilliasteur y Shiryuu. Ambos jugadores utilizaron a los Androides, personajes que pueden volar a toda velocidad sin consumir Ki, lo que les permitió mantener distancia del oponente tras conseguir una ventaja mínima de salud. Este enfoque, sumado al temporizador de 600 segundos, resultó en una partida poco emocionante, lo que llevó a la transmisión oficial a cortar el combate antes de su conclusión. Finalmente, Shiryuu se proclamó campeón.

Incluso el ganador publicó en Twitter “GANÉ SOLO VOLANDO CON ANDROIDES #FIXSPARKINGZERO”, acompañado de un clip del enfrentamiento, mientras que Hilliasteur negó haber pactado una estrategia conjunta, afirmando que intentó varios enfoques durante la partida. Ambos coincidieron en que la situación expuso fallas en el diseño del juego. Ante las críticas, los organizadores advirtieron que el uso de tácticas similares podría resultar en descalificaciones en futuros torneos.

Aquí un fragmento:

Amazing competitive game. The commentators just gave up on commentating after this lol pic.twitter.com/gZq37u8Kpz

— SylverRye (@SylverRye) November 25, 2024