Así puedes ver tus cupones disponibles en Mercado Libre

Para todos estos problemas, la empresa ha lanzado una nueva función que permite a los usuarios consultar de manera sencilla todos los cupones de descuento disponibles en la plataforma. Esta herramienta, accesible desde la barra de navegación principal del sitio web, reúne en un solo lugar las ofertas activas, lo que facilita aprovechar promociones sin necesidad de entrar a cada producto para descubrirlas.

Una vez dentro de la sección “Cupones”, los usuarios pueden explorar una lista completa de descuentos vigentes, buscar promociones específicas mediante una barra de búsqueda e incluso acceder a una guía sobre cómo utilizar los cupones. La función está diseñada para mejorar la experiencia de compra y fomentar el ahorro en cualquier categoría del sitio.

Cada uno incluye detalles clave como el porcentaje de descuento, los tipos de productos a los que aplica, así como un botón para redimirlo. Al activarlo, el sitio dirige al usuario a una página con artículos seleccionados que ya cuentan con el beneficio aplicado, haciendo más directa la experiencia de compra con promociones.

Además, la descripción de cada cupón muestra información adicional como el monto mínimo requerido para aplicarlo, el límite máximo de bonificación y la fecha de expiración. Esta nueva función ya está disponible para todos los usuarios y representa un paso más de Mercado Libre hacia una experiencia de compra más clara, accesible y enfocada en el ahorro.

Claro, siempre es importante gastarlos lo antes posible, pues las fechas caducas no son tan largas.

Nota del autor: A mí me ha pasado en ocasiones y dejé pasar muchas veces descuentos de hasta $200 pesos que me pudieron servir de alguna a otra forma. Por eso me fijo de vez en cuando en la aplicación.