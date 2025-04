Las menciones al VRR en Switch 2 desaparecen del sitio de Nintendo

La empresa ha comenzado a eliminar las menciones al soporte de frecuencia de actualización variable de los sitios oficiales, lo que ha despertado dudas sobre si esta característica seguirá formando parte de las especificaciones finales de la consola. Durante la presentación inicial, la compañía había asegurado que la nueva consola sería compatible con 4K, 120 FPS y VRR, posicionándola como un gran salto técnico frente a su antecesora.

Según reportes de especialistas como Oliver MacKenzie de Digital Foundry, las referencias han desaparecido de los portales en Estados Unidos, Canadá y Japón. Esto ha sido verificado también por medios de comunicación, aunque notan que al momento de su consulta, la mención todavía permanecía visible en el sitio europeo, lo que podría indicar un proceso gradual de eliminación en curso.

Some weird stuff going on at Nintendo. Looks like they've changed their US website to no longer mention VRR support for TV play? Only HDR and 120Hz support get a call-out. pic.twitter.com/3VmFDfrNvt

— Oliver Mackenzie (@oliemack) April 17, 2025