Remedy lanza nuevo avance de su siguiente título, FBC: Firebreak

Remedy Entertainment presentó un nuevo adelanto. Titulado “Los Peligros del Trabajo”, el tráiler muestra parte de la amenaza paranatural que la unidad Firebreak deberá contener dentro de la Casa Más Antigua, sede móvil de la Oficina Federal de Control. Desde hornos descontrolados hasta extrañas masas explosivas, el video da un vistazo a los desafíos que enfrentarán los equipos de tres jugadores en esta intensa experiencia PvE por sesiones.

Además, se anunció una transmisión especial para el 24 de abril a las 10 a. m. PT (11:00 a.m. México), donde el equipo desarrollador revelará más detalles del juego, así como información sobre el lanzamiento y planes futuros. El evento podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de Remedy.

Aquí el tráiler:

FBC: Firebreak se perfila como una experiencia altamente rejugable gracias a sus “Trabajos”, misiones diseñadas con desafíos únicos que exigen coordinación, estrategia y adaptabilidad. Cada sesión ofrece nuevos objetivos, entornos cambiantes y condiciones impredecibles que mantendrán fresca la acción en cada partida. La colaboración entre jugadores será clave para sobrevivir y restaurar el orden.

El estudio también confirmó que todo el contenido jugable posterior al lanzamiento, incluidos nuevos Trabajos, será completamente gratuito. Si bien los jugadores podrán adquirir objetos cosméticos, Remedy aseguró que estos no afectarán la jugabilidad y que no se implementarán prácticas como rotaciones temporales o bonificaciones por iniciar sesión, apuntando a una experiencia centrada en la diversión y no en microtransacciones.