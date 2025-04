El bundle de Switch 2 + Mario Kart World estará disponible por tiempo limitado

El paquete especial podría no estar disponible durante la temporada navideña de 2025, según ha advertido la propia Nintendo. Durante el más reciente Direct, se confirmó que esta edición de la consola con juego incluido será una oferta por tiempo limitado, lo que genera incertidumbre sobre su disponibilidad a fin de año.

El set incluye la nueva consola Switch 2 y un código de descarga de Mario Kart World, y se lanzará con una producción limitada que finalizará en otoño de 2025. Así lo indicó la compañía en letras pequeñas durante la transmisión, señalando que el producto estará disponible únicamente “hasta agotar existencias”. Esto implica que, aunque podrían quedar unidades para el black friday, no habrá reposiciones una vez se acabe el stock.

Nintendo no ha especificado cuántas unidades se fabricarán ni en qué regiones estará disponible exactamente el paquete, lo que añade más dudas para quienes esperan adquirirlo como regalo navideño. En caso de que se agote antes de diciembre, la única alternativa será comprar la consola y el juego por separado, confiar en paquetes ofrecidos por minoristas o esperar una futura edición especial con otro título incluido.

Esta estrategia no es nueva para la empresa, que en ocasiones anteriores ha optado por ediciones temporales o temáticas limitadas. No obstante, el anuncio ha generado expectativa entre los fans de la saga y posibles compradores, que ahora se enfrentan al dilema de adquirir el pack lo antes posible o arriesgarse a perderlo de cara a una de las épocas más importantes para las ventas de videojuegos.

El bundle de Switch 2 + Mario Kart World se lanza el 5 de junio.

Vía: VGC

Nota del autor: Personalmente no me interesa comprarlo para empezar porque no es la versión física del juego, y eso me hace alejarme instantáneamente del mismo. Habrá que ver si no es tan caro en México, lo cual hasta ahorita es una total incógnita.