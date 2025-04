Dueños de Pokémon GO revelan qué pasará con el juego

Hace no tanto tiempo atrás se lanzó la noticia de que Niantic ya no sería el encargado de la aplicación de Pokémon GO, dado que después de casi 10 años de manejarla, decidieron darle los derechos a otra compañía para que le sigan dando mantenimiento y contenido nuevo de temporada. Esta última parte del público no la ha entendido, pensando que es el fin de la franquicia móvil, y ante estas alarmas, las aclaraciones no iban a tardar mucho en salir al aire.

Se ha confirmado que el juego no cerrará, a pesar de su reciente adquisición por parte de Scopely. En una entrevista con el medio japonés IT Media Mobile, se aseguró que no habrá cambios drásticos en la dirección del juego, y que sus operaciones seguirán tal como han venido funcionando hasta ahora. Esta declaración busca tranquilizar a los millones de jugadores que temían un giro inesperado en el futuro del exitoso título móvil. La venta de Pokémon GO, junto a otros juegos como Monster Hunter Now y Pikmin Bloom, se cerró en marzo por aproximadamente $3,500 millones de dólares. La operación fue presentada como un paso positivo tanto para los usuarios como para el desarrollo a largo plazo de estas franquicias, destacando que Scopely actuará como un respaldo para potenciar los juegos, sin alterar su esencia ni su enfoque original. Desde Niantic aseguran que seguirán cumpliendo con su visión de conectar a los jugadores con el mundo real, celebrando los diez años de trayectoria que han construido con su comunidad global. La empresa agradeció la fidelidad de los entrenadores y se mostró optimista sobre el futuro, asegurando que “lo mejor está por venir”. Scopely, conocida por su éxito con Monopoly GO, refuerza así su presencia en el competitivo mercado móvil con una cartera de franquicias consolidadas. Aunque ahora es la propietaria de varios de los títulos más influyentes del género, ha dejado en claro que su papel será el de apoyo y expansión, sin intervenir drásticamente en los juegos que ya tienen un camino definido. Habrá que ver si las nuevas expansiones valdrán la pena en cuanto a recompensas. Vía: XTK Nota del autor: Es raro pensar que adquirir una app así tuviera como intención cerrarla, más por todo el dinero que genera. Entonces, era lógico tener la intuición de que eventualmente seguirá activa.