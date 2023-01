Primer capítulo de The Last of Us tiene una referencia del segundo juego

Hace algunos días se ha estrenado el primer capítulo de la serie de The Last of Us, mismo que nos ha introducido dentro de este universo en el que la humanidad está a nada de extinguirse por una pandemia de parásitos. Y si bien aún quedan muchos episodios por delante, algunos usuarios han descubierto referencias de los dos videojuegos disponibles.

Concretamente, los usuarios han visto un detalle de lo más interesante en la escena donde Joel y Sarah ven una película, dado que hay cierto guiño a la segunda parte de esta historia postapocalíptica. Ya que la caja del DVD nos muestra un título con cierta franquicia que realmente no existe en nuestro mundo pero sí en el de esta franquicia de Naughty Dog.

La película en cuestión es Curtis and Viper 2, misma de la cual se habla en el segundo título, concretamente en el inicio del videojuego cuando Ellie y Dina están explorando los terrenos aledaños a su ciudad. En el primer juego nunca se ve esta caja de DVD y tampoco se habla de la cinta, por lo que obviamente se tomó directo de la polémica secuela de 2020.

De hecho, la película ficticia mencionada no solo ha llegado a la segunda parte, sino parece ser que se trata de una franquicia de hace bastantes años y llegó hasta la cuarta filmación, o al menos eso se ve en los carteles que te encuentras en el juego. Esta pequeña pista en la serie, podría indicar que si se confirma una segunda temporada, se podrá explorar la historia de Abby.

Recuerda que la serie de The Last of Us tendrá un estreno semanal cada domingo.

Vía: Youtube

Nota del editor: La verdad yo no recordaba esta referencia, bueno, tampoco es que haya jugado Part II más de una vez. Entonces, valdría la pena volver a explorar este videojuego en un futuro que no sea tan lejano.