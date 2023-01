Actor de Metal Gear Rising da interesante pista

Como ya se sabe, Metal Gear Solid es una franquicia que lleva bastante tiempo sin lanzar entregas desde el DLC de The Phantom Pain ( eso si no contamos el spin off que a nadie le gustó). Sin embargo, el año 2023 parece prometedor para la saga, dado que hace días uno de los productores habló acerca de algo que se está acercando en los próximos meses, y esa no es la única pista.

Recientemente, Quinton Flynn, quien ha interpretado con su voz al personaje de Raiden en varias entregas, mediante Twitter publicó un video en el que anunciaba su respectiva página de Cameo. Y hace unos días, un fanático lanzó un Tweet en el que se habla del aniversario del segundo Metal Gear Solid, Ante esto muchos respondieron, entre ellos Flynn, quien dice lo siguiente:

Estén atentos a las cosas que se anunciarán en las próximas semanas.

Stayed tuned for things to be announced in the coming weeks 😉 — Quinton Flynn (@quintonflynn) January 17, 2023

Esto podría solidificar reportes que afirmaron previamente en 2021 que el estudio Virtuous con sede en Singapur estaba trabajando en una nueva versión de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Sin embargo, podría ser también el remake del segundo juego, dado que no tendría sentido que Flynn se involucre en juegos en los que no tiene alguna aparición.

Vía: VGC

Nota del editor: Es evidente que las cosas van hacia el posible directo con anuncios de Metal Gear Solid, algo que puede ser real debido a lo que pasó hace meses con la saga Silent Hill. Muchos tienen la esperanza de ver de regreso a Solid Snake.