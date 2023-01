China le habría quitado el veto a Marvel

Mucho se sabe que el mercado Asiático es uno de los más grandes a nivel mundial, por lo que tener un conflicto comercial con ellos significa grandes pérdidas, sobre todo si es una empresa importante, y eso le ha pasado a Marvel. Dado que desde hace tiempo la división de películas ha estado fuera de China, algo que no le ha favorecido mucho en temas de taquilla.

Sin embargo, tras todo este tiempo de conflicto, parece ser que las cintas de superhéroes al fin regresan a los cines de China, haciendo énfasis especial en que Black Panther: Wakanda Forever y Ant-Man and The Wasp: Quantumania llegarán en el mes de febrero. Esto para que de manera simultánea otras producciones como Guardians of The Galaxy 3 hagan lo mismo.

Para quienes se preguntan cómo pasó esta restricción en primer lugar, en realidad nunca se supo con total claridad, dado que la República Popular de China no dio algún comunicado con las razones explícitas. Pero se ha llegado a teorizar que es por algunas escenas LGBT, por cómo reflejaron la cultura de Asiática en Shang.-Chi, y también con cierto discurso de Eternals.

En cuanto a los próximos estrenos de Marvel de este lado del mundo, en los próximos días llegará la cinta de Ant-Man, así como la suma de Black Panther 2 al servicio de Disney Plus. Por su parte, se espera que también lleguen series muy pedidas, como Secret Wars, y claramente la segunda temporada de Loki, la cual aún no tiene su fecha de estreno.

Vía: Hollywood Reporter

Nota del editor: China es una parte muy importante de cualquier mercado, por lo que perder tratados con ellos se traduce en grandes pérdidas. Afortunadamente Marvel ha sabido conversar y ahora la venta en taquillas va a aumentar.