Perro logra jugar a Elden Ring con tapete de baile

Hace ya casi un año que se lanzó el juego más exitoso de FromSoftware hasta la fecha, Elden Ring, mismo que ha pasado por algunos mods bastante interesantes y también por distintas formas de terminarlo. Precisamente una de ellas es con los famosos tapetes de baile, pero pocas veces criaturas como perros se han puesto en los pies del personaje.

Mediante una publicación de Twitter, la streamer conocida como @MissMikkaa mostró un fragmento de sus transmisiones, en el cual se ausentó unos momentos y su mascota Yoshi tomó el mando de su personaje. Y lo más curioso, es que salvó a su avatar de morir de un dragón, puesto que en el juego no estaba activado el menú de pausa por alguna razón.

Aquí el video:

My dog is better at Elden Ring than you? Yoshi was on a mission looking for treats when he valiantly went up against a dragon and put my character in a spot where I didn't die to his fire! HERO pic.twitter.com/kLHPwlqcTt

— MissMikkaa (@MissMikkaa) January 15, 2023