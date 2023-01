Uno de los mayores cambios que hace la serie de The Last of Us en comparación con el juego, es mostrar una relación entre Joel y Bill mucho más desarrollada. Al final del primer episodio de esta adaptación, se puede escuchar una canción que tiene un gran significado, y el creador de este show ha revelado todos sus detalles.

Por medio del podcast oficial de The Last of Us, Craig Mazin, quien está a cargo de la adaptación, ha revelado que la canción que escuchamos al final del primer episodio es Never Let Me Down Again de Depeche Mode, la cual tiene una serie de implicaciones. Esto fue lo que comentó:

“Una de las cosas que Neil ha hecho tan maravillosamente bien con Naughty Dog es herirte por cosas que amas […] Gran parte de la música de los 80 es alegre y divertida, pero con esta en concreto lo que buscaba era una canción que en el fondo guarda una letra oscura. Never Let Me Down Again habla de dar un paseo con tu mejor amigo, pero es un canto sobre las drogas y la adicción”.

En el episodio, Joel revela que, dependiendo de la canción, recibe cierta información por parte de Bill y Frank. Si esa canción es de los 60, es que no tienen mercancía, si es de los 70, implica nuevas existencias disponibles. Sin embargo, si es una de los 80, hay problemas, y Never Let Me Down Again es de 1987.

¿Qué significa esto? Bueno, todos aquellos que jugaron The Last of Us sabrán que cuando encontramos a Bill, las cosas no son buenas para este personaje. Es así que la canción nos adelanta un poco de la trama de la serie. En temas relacionados, el estreno de The Last of Us fue uno de los más exitosos en los últimos años para HBO. De igual forma, este es el adelanto del siguiente capítulo.

Nota del Editor:

Uno de los elementos más interesantes de la serie de The Last of Us, será la expansión de ciertos momentos y personajes. De esta forma, no puedo esperar para ver cómo es que la relación entre Bill y Frank es representada en esta ocasión.

Vía: The Last of Us