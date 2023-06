Presentan Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon acaba de revelar su nuevo subtítulo y fecha de lanzamiento con un nuevo tráiler. Hoy mismo, en el Xbox Games Showcase 2023, Ryu Ga Gotoku Studio presentó un nuevo tráiler de Like a Dragon 8. Resulta que el nuevo juego llevará el subtítulo de ‘Infinite Wealth‘ (Riqueza Infinita) y, además, parece que el protagonista Ichiban Kasuga viajará al extranjero, específicamente a Estados Unidos, en el nuevo juego.

Y sí, todo el tráiler fue básicamente una gran broma en la que Ichiban está desnudo en una playa. Realmente no tenemos ni idea de lo que está haciendo en la playa y aparentemente nuestro protagonista tampoco, ya que despierta sin ropa y sin tener la menor idea de cómo salió de Japón en primer lugar.

Considerando todo, esto es bastante típico de la franquicia Yakuza. Aunque, esta será la primera vez que un juego de la serie principal se aleje mucho de Japón y se adentre en territorio internacional, por lo que ya hay muchas cosas que diferencian a Like a Dragon 8 de sus predecesores.

Una fecha de lanzamiento a principios de 2024 es un tanto sorprendente para el nuevo juego de la saga. Teniendo en cuenta que Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name se lanzará a finales de 2023 en noviembre, resulta increíble pensar que obtendremos un nuevo juego de Yakuza, y además un RPG completo, apenas unos meses después.

Vía: YouTube