La fecha de lanzamiento de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ha sido confirmada por Sega en Summer Games Fest 2023 por medio de un trailer presentado durante el evento. Con esto se compartió una extensa lista de detalles del próximo spin-off de la serie Yakuza.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name fue anunciado por primera vez en septiembre del año pasado, cuando se describió como un regreso más compacto a la jugabilidad de acción de los juegos anteriores de la serie. En cuanto a la trama, el juego seguirá al protagonista de la serie, Kazuma Kiryu, y explicará lo que le sucedió en el lapso entre Yakuza 6 y Like a Dragon 8. En septiembre, Gaiden fue insinuado con una fecha de lanzamiento en algún momento de este año. Ahora, sabemos que el juego llegará a tiendas el 9 de noviembre.

Al final de Yakuza 6, Kiryu fingió su muerte. Ahora regresa al mundo criminal gracias a una “figura misteriosa que intenta sacarlo de su escondite”, según la descripción del juego. “Bajo el seudónimo Joryu, Kiryu se embarca en una apasionante narrativa de acción con combates desgarradores en ubicaciones vibrantes llenas de personajes y actividades emocionantes”. Kiryu tendrá dos estilos de lucha. El estilo Yakuza suena similar al estilo de pelea al que nos hemos acostumbrado a verlo usar. El otro, el estilo Agente, se caracteriza por “velocidad y precisión absolutas”, además de “gadgets de alta tecnología como cables de atadura electrificados”.

Los fanáticos también estarán felices de saber que las carreras de circuito de bolsillo están de vuelta como uno de los minijuegos. Otros minijuegos mencionados incluyen karaoke (con nuevas canciones) y un club de cabaret de acción en vivo. Los sellos distintivos de un clásico juego de Yakuza, entonces. También sabemos ahora que Gaiden se desarrollará en tres ubicaciones diferentes: Sotenbori, Yokohama y un “misterioso” castillo. Se pueden emprender submisiones hablando con un informante llamado Akame. Esperemos que las subhistorias y sus divertidos NPC sigan dispersos por los mapas. Es importante destacar que las versiones de Gaiden para PS4 (tanto digitales como físicas) ofrecerán una actualización gratuita a la edición digital de PS5.

Vía: YouTube