Prenden fuego al coche de una streamer

El mundo de los streamers puede ser bastante complicado para quienes se dedican al negocio, puesto que en la mayoría de casos deben de cumplir con ciertas peticiones por parte de quienes hacen ese trabajo posible, los viewers. Sin embargo, hay ocasiones que estas personas se quieren pasar del límite personal con sus creadores favoritos, y eso ha ocasionado problemas.

Tal es el caso de la streamer conocida como Just Foxii, quien ha reportado que tiene problemas con usuario acosador que no ha dejado de molestarla en los últimos meses. Esto ha tenido repercusiones tan fuertes, que hace no mucho esta persona llegó hasta su dirección para incendiar su automóvil, un Jaguar F-Type que quedó hecho cenizas.

Menos mal que esto ocurrió cuando se encontraba de vacaciones, aunque la chica terminó enterándose del desastre, puesto que su madre le compartió las grabaciones de la cámara de seguridad del estacionamiento de la casa. Siendo así una imagen bastante perturbadora, dando a la streamer un terror inmenso más allá de haber perdido bastante dinero del auto.

Afortunadamente, después de poco tiempo se logró capturar al responsable de haberle prendido fuego al automóvil, pero la streamer se encuentra en un estado que no puede compartir en redes sociales, por lo que hasta ahora sigue tomándose un tiempo. Lo peor, es que no tiene idea de cómo se hizo con su dirección, dado que son datos que mantiene en privado.

Vía: Youtube

Nota del editor: Siempre es importante tener límites en algunas cuestiones, uno de esos es tener cierto margen con los seguidores, pues podrían convertirse en potenciales acosadores. Entonces, aunque sea cruel, no se pueden tratar como amigos reales.