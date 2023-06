Piloto capta OVNI sobre Colombia

Un piloto que iniciaba su aterrizaje en Medellín, Colombia, asegura haber detectado un OVNI. Rápidamente sacó su celular para tratar de capturar las mejores imágenes que pudo para comprobar sus afirmaciones. El video se viralizó en la red y sorprendió a la audiencia.

Jaime Maussan, especialista en el tema, comentó que el video es impresionante ya que muestra la nave extraterrestre con gran detalle. Aparentemente las fotos ya están bajo análisis en varios países para determinar si se trata de un engaño o si son auténticas.

Con relación a “UAP V” en Antioquia Colombia; el Primer Piloto, Jorge A. Arteaga confirma que no se trata de un globo de algún tipo, que no es un dron y que no es algún objeto conocido para él, la fecha oficial; 12 de mayo del 2022 sobre San Jerónimo; Cessna T303 Crusader.

