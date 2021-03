Por fin podrás reproducir videos de YouTube directamente desde Twitter

Aunque por el momento sigue siendo imposible editar un mensaje, Twitter sigue implementado una serie de mejoras para hacer la vida de los usuarios un poco más cómoda. Este es el caso de la integración con YouTube, la cual por fin te deja ver un video sin la necesidad de abandonar la aplicación.

Recientemente, la compañía del pájaro azul reveló una beta para usuarios de iOS en Estados Unidos, Canadá, Japón y Arabia Saudita, en donde un grupo selecto ahora puede checar videos de YouTube sin la necesidad de abrir el navegador predeterminado del dispositivo, y continuar en la aplicación. De igual forma, se espera que esto se expanda a otras regiones y a dispositivos Android en un futuro.

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021