Twitter nos ofrecerá una interesante alternativa a la edición de tweets

Parece que la opción de editar tweets nunca estará disponible en Twitter. Sin embargo, la compañía del pájaro azul implementará una alternativa que nos permitirá deshacer cierto mensaje momentos después de publicar. Tal vez no sea la opción que muchos esperan, pero es un paso en la dirección correcta.

Recientemente, Manchun Wong, famosa por descubrir nuevas funciones mediante ingeniería inversa, reveló que Twitter planea implementar una opción para deshacer tweets durante un par de segundos después de publicarlos, muy similar a lo que ocurre con Gmail.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021