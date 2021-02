Twitter introduce el Super Follow, un modelo de suscripción para los usuarios

Desde hace un par de meses surgieron rumores que apuntaban a un modelo de suscripción en Twitter. Ahora, durante la Virtual Analyst Day, se ha confirmado que la compañía del pájaro azul implementará el Super Follow, una opción en donde los usuarios tienen la oportunidad de generar contenido de paga, algo similar a Patreon.

Esta nueva función sigue siendo un experimento. Por el momento solo hay una fase de prueba para un grupo seleccionado, y se desconoce si esta opción llegará a todo el público en un futuro. De esta forma el Super Follow se posiciona para convertirse en una herramienta que ciertos creadores de contenido pueden utilizar para generar ingresos adicionales.

